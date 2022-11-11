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一手掌握的Rolls-Royce

副刊版 2022/11/11

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作為天價級的汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce），誠然，能夠擁有的人不多，但如果換一個角度來看，要擁有一輛Rolls-Royce模型是不是會比較容易一點？要說的不就是香港品牌

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欄名 : Art

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