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星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光

副刊版 2022/11/11

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冬日到日本旅遊，浸溫泉是指定動作。日本酒店品牌林立，其中創立於1914年的星野集團，相信是當中頂級豪華住宿的代表之一。星野集團旗下的全新溫泉旅館「界由布院」剛於8月初開幕，以感受梯田四序為主題，讓住客

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欄名 : Travel

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