星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光 副刊版 2022/11/11 分享： 分享： 冬日到日本旅遊，浸溫泉是指定動作。日本酒店品牌林立，其中創立於1914年的星野集團，相信是當中頂級豪華住宿的代表之一。星野集團旗下的全新溫泉旅館「界由布院」剛於8月初開幕，以感受梯田四序為主題，讓住客 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 2022/10/28 卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 2022/10/21 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生 2022/10/14 東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生 澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗 2022/09/16 澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗 悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都 2022/08/26 悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都 香港 日本 品牌 酒店 設計 餐廳 交通 航空 機場 日圓