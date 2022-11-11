星野九州新溫泉旅館登場 「界 由布院」賞梯田四時風光

冬日到日本旅遊，浸溫泉是指定動作。日本酒店品牌林立，其中創立於1914年的星野集團，相信是當中頂級豪華住宿的代表之一。星野集團旗下的全新溫泉旅館「界由布院」剛於8月初開幕，以感受梯田四序為主題，讓住客

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