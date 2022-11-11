繁花似錦 Van Cleef & Arpels 副刊版 2022/11/11 分享： 分享： 「窗外，似開未開的油菜花，黄中見青，稻田生青，柳枝也是青青，曼語細說之間，風景永恒不動。」出自金宇澄小說《繁花》。 大概這也解釋到為何擁有百年歷史的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 2022/11/04 多重感官體驗7大經典 CARTIER珍奇櫃展覽 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 2022/10/21 以紅碧璽來杯雞尾酒 PIAGET變身法國珠寶調酒師 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 2022/10/14 手持優雅入場劵的大口茱CHOPARD 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 2022/09/30 年度重磅作 1932 頂級珠寶系列 77件星空大作向Gabrielle Chanel致敬 MIKIMOTO黑化的熱情 2022/09/23 MIKIMOTO黑化的熱情 可持續發展