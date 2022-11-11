高手一一過招 GIORGIO ARMANI X Parmigiani 副刊版 2022/11/11 分享： 分享： 當然此一一非光棍節（Single's Day）的11，這個一一代表着GIORGIO ARMANI的總部，位於意大利米蘭Borgonuovo大街11號的基地，也是與Parmigiani首次聯乘的「 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Roger Dubuis港澳同胞系列 2022/11/04 Roger Dubuis港澳同胞系列 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 2022/10/28 壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 2022/10/21 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 2022/10/14 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 2022/10/07 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光