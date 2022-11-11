奈良東大寺是遊客必到景點，其輝煌歷史及宏偉建築便不說了，單談其防火設備。

此設備長三點三米、闊二點五米、重一點七噸，龐然大物全身貼上金箔，形象似大靴，只看外觀很難估計其作用，這東西叫鴟尾（Sibi）。矗立在大寺屋脊主樑左右一對，令建築物看起來似長上一對金牛角。

鴟尾概念源自中國，唐朝建築已見華麗鴟尾，原來作用是裝飾和防水，從來鴟尾被裝飾為各式神獸，帶着吉祥之意，而日本也把這種建築風格引入，只是並非主流。

東大寺大佛群自建成後，先後遇上兩次大火災，燒至灰燼。災後重建，為使不再遭遇火災決定加上鴟尾吉祥物，作防火保護。後來，大東寺曾多次重建，但仍保留這對金光閃耀的鴟尾。

相信香港消防處不會接受鴟尾為正規防火設備，科學為本是基本原則，但是若身處於十世紀前，建築師能豎立這裝飾建築，已是當年科學盡頭，哪會想到自動灑水系統，吉祥物是當年最佳護身符。

現今科學發達，但即使科學再發達，也是會有盡頭的。短短十數年，出現多種新療法延長癌症病人生命，但在科學盡頭之際，「吉祥物」便會出現，也就是毋須科學數據支持的治療方法，其中包括神醫、自然療法等，這是人之常情，超越科學的故事，自古以來便很動聽，也帶來安慰。

可惜愚笨醫生只可相信灑水救火，鴟尾還是留作裝飾吧！