忽然有一天驚醒，馬上叮囑公關新人要重溫最基本的中英語文，必須打好中英語文基礎，皆因甚麼人說甚麼話，一個人用甚麼詞彙、甚麼文法，反映內涵，包括一個人的語文和思想水平；公關人亦要有隨時向一大班人說話、又或幫客戶或老細寫一篇向公眾演說的講稿的準備。

我觀察到，有些人的詞彙來來去去只有「好正」、「好搞笑」、「好勁」等，用完個「好」字，就用個「超」字，然後又變成另一圈的「超正」、「超搞笑」、「超勁」，又或夾雜一點潮語「勁like」、「正到核爆」等。講這類詞彙不是問題，但若一個人：一、成個詞彙庫只有這些詞彙可用和識講；二、他朝要面向一大班人說話／替客戶或老細在公開場合寫講稿，然後暴露詞窮兼文法差，那就是非常大的問題了。因此，語文是學無止境的，公關人要努力不斷學習。

英國語文也是，香港是國際大都會，很多場景都需要用英文，又或中英對照，講英文講到唔拖唔水又或只能用港式英語表達，只會貽笑大方，到時就不能說「我講英文只講意境」去解畫，況且意境根本就無。經常就地取材問公關新人，例如中文有「在××中領先」，很多場景都可能用到，英文如何表達？很簡單，應用「get ahead of××」，而非「in front」。如想表達「領先其他人／保持領先優勢」，用「get／be／keep ahead of the curve」便是。Ahead和curve不是深奧字，小學生也曉，問題是，需要用到之時，能否靈活用上？這是語文水平的問題。

美國資深記者Henry Hazlitt曾說過非常精闢的一句：「A man with a scant vocabulary will almost certainly be a weak thinker」（詞彙貧乏者，幾可肯定其思想虛弱）。因此，經常提醒公關新人，中英語文要痛下苦功，若重要場合、重要時刻爆出失禮之句，尷尬啊！