推動運動教育 打造專屬籃球場 副刊版 2022/11/11 分享： 分享： 香港社區體育設施不足，小朋友要接受系統運動訓練，往往受場地限制。以往主要於康文署球場舉辦恒常課程的Kidult Sports Academy，最近於北角打造全新運動學習中心，並設有私人籃球場，提供更方 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 入秋嘗滋味蟹鐉 2022/11/07 入秋嘗滋味蟹鐉 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 2022/11/05 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 2022/11/05 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 2022/10/31 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 2022/10/29 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點