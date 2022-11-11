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推動運動教育 打造專屬籃球場

副刊版 2022/11/11

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香港社區體育設施不足，小朋友要接受系統運動訓練，往往受場地限制。以往主要於康文署球場舉辦恒常課程的Kidult Sports Academy，最近於北角打造全新運動學習中心，並設有私人籃球場，提供更方

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欄名 : 新鮮熱辣

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