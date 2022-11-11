為民生破難 必以民為尚

中共十八大以來，國家完成多項民生改善工作，包括完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，於2020年底成功使農村貧困人口全部脫貧，消除絕對貧困，解決區域性整體貧困；國內生產總值從2012年的48.8萬億，升至去年的114.4萬億，增幅超1.3倍，同時亦惠及人民，今年城鎮私營單位年平均工資為人民幣62,884元，比2012年增長119%，扣除價格因素，比2012年實際增長83%、年均實際增長6.9%；內地人民亦過上了較舒適的生活，2020年北京的城市人均住房面積為359.6平方呎、上海為329.2平方呎、廣東為318.5平方呎。而在2010年則分別是299.3、270.3和283.8平方呎，升幅約12%至22%。

港改善民生乏力 深層次矛盾未解

國家用10年時間，完成了多項利國利民的重大工作，然而在這10年間，特區政府解決「深層次矛盾」的進度緩慢，未有階段性成果。「深層次矛盾」於2005年提出，2010年詳述為5點，其中一點就是要改善民生，可是在2010至2020年間，香港名義工資率平均每年只增長4.4%，整體只增長了53.4%，扣除消費物價變動後，實質工資率平均每年只增長1%，整體只有10.2%增長；居住方面，2021年香港人均居住面積為172平方呎，比2016年的161平方呎僅微升6%。

政府改善民生乏力，除了因經濟周期和社會事件外，更根本的問題是施政者決心不足，也沒有認清問題本質。

以扶貧為例，上屆特區政府發表《2020年香港貧窮情況報告》時表示，政策介入扶貧效果明顯，但報告已明確指出，其成效主要受惠於一次性措施，這種扶貧效果恐怕也只是「一次性」的；更令人感到失望的是，政府把紓緩貧窮問題寄望於全球疫情變化及本地經濟復甦進度，顯示政府把貧窮問題簡單視為經濟環境問題，而沒有意識到其本質的、深層次的分配不公問題。

在職貧窮惡化 貧窮差距缺口續擴

在職貧窮自2016年起不斷惡化，據報告顯示，在政策介入前，2016年在職貧窮人口為68.1萬人，至2020年高達80.5萬人，增加12.4萬人，增幅近兩成，而同期在職貧窮率則從11.5%增至13.6%；總貧窮差距（即理論上要將貧窮住戶拉回至貧窮綫所需的金額）的趨勢更令人擔憂，在政策介入前，2009年在職住戶總貧窮差距為73億元，至2020年則高達147億元，大增74億元，增加一倍多。

隨着貧窮差距的缺口不斷擴大，特區政府將必須加大恒常性或一次性的福利力度，才能把整體貧窮水平控制在較低水平，長遠勢必加大政府財政負擔。

從收入源頭保障勞工 訂長遠政策

更重要的是，解決深層次矛盾不能只靠政府福利政策介入，而更應重視介入前社會的分配機制是否公平合理、是否能夠讓全體市民享受到經濟發展及個人勞動的成果。及時並具針對性的福利政策，對解決貧窮人士燃眉之急、應對突如其來的經濟衝擊，有重要的支持和保底作用（例如設立恒常化失業保障機制），但它不能從根本上解決在職貧窮等問題；就可持續性發展而言，政府從收入源頭保障勞工，令勞工可以透過工作獲得合理和足夠過上體面生活的工資，讓其可以靠自己的收入，保障和改善家人生活，以及制定長遠的勞工、人才和產業政策，才是正確的努力方向。

國家主席習近平在七一講話中，要求特區政府讓香港的「發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，而特區政府一份「自我感動」的「扶貧成果」報告，並不能令市民產生這種「堅信」。

我們期望本屆特區政府要「務實不務虛」，善用法律及其他政策工具，從根本上改變社會的第一次分配機制，實現「全體人民共同富裕的中國式現代化」。最近正進行檢討的最低工資，就是其中一項重要「減貧」工具，可惜過去多年未有達致這個效用。

善用最低工資 改變初次分配機制

工聯會一直致力推動最低工資形成機制的改革，使之可保障底層勞工的基本生活需要、維護勞動者的尊嚴。我們要求政府落實最低工資「一年一檢」；優化形成機制，使之更透明化，確保滿足勞工家庭的基本生活需要；確立尊重勞動價值的宗旨，訂立高於綜援水平的最低工資。

最低工資是應對在職貧窮現有的其中一種機制，卻未被好好運用，而長遠要達致「減貧」成功，更需要系統的規劃和果斷的執行力。

聯合國秘書長古特雷斯在讚揚中國減貧工作時指出，政府的政治承諾和政策穩定性至關重要。我們期望特首李家超帶領公務員，深入了解國家「脫貧攻堅」的成就，學習其堅決、高效的實幹精神；並準確認識「精準扶貧」基本方略要義，制定適應本地情況和具針對性的「減貧」策略、路綫圖及時間表，設定KPI，帶領官員、公務員和社會向目標進發。

住房問題是另一個民生痼疾。2012年公屋輪候冊有21萬戶申請者，到今年升至24萬戶，而2012年公屋平均輪候時間是2.7年，今年升至6年；這些驚人的數字，是公屋需求大增、公屋供應不足兩面夾擊的結果。多年來市民收入升幅追不上樓價、買不起私樓，有國外報告指，2013年香港樓價中位數對家庭入息中位數比率為14.9倍，到2021年則高達23.2倍，即一個家庭需要不吃不喝23.2年，才可買到一個私樓單位。

公屋供應不足，是因香港整體土地供應不足，所以要解決住房問題，說到底就是要增加市民收入，同時增加土地供應、增大建屋量，以降低樓價。

倘不加大開發 恐自困缺地牢籠

過去特區政府常稱「覓地難」，無法增地建屋，但土地利用數據顯示，這其實是一個偽命題；解決的關鍵在於政府需從根本上改變土地開發的觀念，確立「以民為本」的最高宗旨。2021年，香港土地中市區或已建設土地為25%，用於居住的只有7%；未建設土地達75%，扣除在政策上較難發展的郊野公園、特別地區和濕地等14%，仍有約60%土地具開發潛力。

政府應該為長遠土地發展訂立明確的、以人為本的目標。《上海市城市總體規劃》明確訂立用地比例目標，到2035年時城鎮居住用地將由2015年的10%增至12%，總建設用地則將由45%增至47%。很明顯，不論是居住用地還是總建設用地，上海現有及計劃中的比率，都遠超香港，如果特區政府再不下定決心，加大土地開發的比例，香港未來發展以及市民改善生活的機會，將會被「自製的土地短缺牢籠」困死。

「民有所呼，我有所應」，習近平在七一講話中，點明了特區政府面對民生問題應有的態度，要「務實有為」、要有「果敢魄力」、要「破難而進」。回顧過去特區政府的工作，習近平每句話都切中要害，明示了特區政府要堅決努力的方向。二十大報告更指出，國家將支持香港發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，我們希望特區政府與國家一同踏上新征程，學習鬥爭精神，排除障礙，建設一個獎勵勞動、並與全體市民共享經濟發展成果的香港。

▲ 如果特區政府再不下定決心，加大土地開發的比例，香港未來發展以及市民改善生活的機會，將會被「自製的土地短缺牢籠」困死。（資料圖片）