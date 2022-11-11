Windows 11相片App 月底與iCloud整合

微軟（Microsoft）繼續與蘋果（Apple）緊密合作，上月宣布Windows 11的相片應用程式App將會支援iCloud相片。微軟前日（9日）再宣布，與iCloud相片相關的整合功能，亦會於月

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