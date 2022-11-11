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Twitter更新驗證 「藍剔」假帳戶湧現

行政人員版 2022/11/11

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Twitter宣布推出更新Twitter Blue計劃，為訂閱用戶提供「藍剔」認證。更新版Twitter Blue計劃在美國時間9日正式推出，但推出不足一天，Twitter便出現大量擁有「藍剔」認證的

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