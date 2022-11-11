Twitter更新驗證 「藍剔」假帳戶湧現 行政人員版 2022/11/11 分享： 分享： Twitter宣布推出更新Twitter Blue計劃，為訂閱用戶提供「藍剔」認證。更新版Twitter Blue計劃在美國時間9日正式推出，但推出不足一天，Twitter便出現大量擁有「藍剔」認證的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11相片App 月底與iCloud整合 今日 Windows 11相片App 月底與iCloud整合 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 2022/11/09 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 2022/11/09 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 2022/11/08 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 2022/11/08 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey Twitter 馬斯克 任天堂