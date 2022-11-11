趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？

經民聯近月積極「搶人才」，早前已將份屬友好的地產及建造界議員龍漢標收歸旗下。原來他去年立法會選戰時的對手、趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，最近亦加入經民聯。

趙式浩昨日在社交網站透露，他在本周二生日當日

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入