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趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？

政治版 2022/11/11

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經民聯近月積極「搶人才」，早前已將份屬友好的地產及建造界議員龍漢標收歸旗下。原來他去年立法會選戰時的對手、趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，最近亦加入經民聯。

趙式浩昨日在社交網站透露，他在本周二生日當日

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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