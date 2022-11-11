趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 政治版 2022/11/11 分享： 分享： 經民聯近月積極「搶人才」，早前已將份屬友好的地產及建造界議員龍漢標收歸旗下。原來他去年立法會選戰時的對手、趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，最近亦加入經民聯。 趙式浩昨日在社交網站透露，他在本周二生日當日 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 2022/11/10 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 2022/11/09 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 2022/11/08 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 2022/11/07 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 2022/11/05 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 政治 經民聯 趙式浩 卓能 立法會 選舉 民建聯 午餐 自由黨 陳恒鑌