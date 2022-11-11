「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 行政人員版 2022/11/11 分享： 分享： 最近想在家中增設一張「沉思椅」，偶然一瞥發現《新世紀福爾摩斯》中，男主角常坐的懶人梳化相當合心意，而且還有點「熟口熟面」，本着遇疑即問的心態，我即時展開了「CODA」學習模式。 所謂的「CODA」，是 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 2022/11/04 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 善用性格特質 自主掌握命運 2022/10/28 善用性格特質 自主掌握命運 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 2022/10/21 虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 2022/10/14 「潮App」記錄生活 訓練思維想像力 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 2022/10/07 元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實 商業 設計 設計師 軟件 Apple Netflix Spotify