  • 24°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「CODA」學習模式 善用軟件解疑問

行政人員版 2022/11/11

分享：

分享：

最近想在家中增設一張「沉思椅」，偶然一瞥發現《新世紀福爾摩斯》中，男主角常坐的懶人梳化相當合心意，而且還有點「熟口熟面」，本着遇疑即問的心態，我即時展開了「CODA」學習模式。

所謂的「CODA」，是

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

港力挺虛擬資產 加快拓金融創新
2022/11/04
港力挺虛擬資產 加快拓金融創新
善用性格特質 自主掌握命運
2022/10/28
善用性格特質 自主掌握命運
虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展
2022/10/21
虛擬偶像全球風行 冀創科專才推廣發展
「潮App」記錄生活 訓練思維想像力
2022/10/14
「潮App」記錄生活 訓練思維想像力
元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實
2022/10/07
元宇宙演唱會 與粉絲穿梭虛實
商業 設計 設計師 軟件 Apple Netflix Spotify

上一篇文章

請人「易守難攻」 5招留人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？