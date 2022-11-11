「CODA」學習模式 善用軟件解疑問

最近想在家中增設一張「沉思椅」，偶然一瞥發現《新世紀福爾摩斯》中，男主角常坐的懶人梳化相當合心意，而且還有點「熟口熟面」，本着遇疑即問的心態，我即時展開了「CODA」學習模式。

所謂的「CODA」，是

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