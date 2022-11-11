髮型屋遊樂場所等 下周四起持黃碼准入 毋須主動掃「疫苗通」 露營地點康樂設施重開 港聞版 2022/11/11 分享： 分享： 本港疫情平穩，醫衞局副局長李夏茵指，過去兩周進行了一些大型活動、輸入個案雖增加，惟醫管局服務仍運作如常，故宣布下周四起再鬆綁4項防疫措施，包括進入髮型屋、遊樂場所等一般會佩戴口罩的處所前，毋須再主動讓 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 5697新症 多9人疫歿 增9宗亞系本地個案 今日 5697新症 多9人疫歿 增9宗亞系本地個案 酒店迎世盃 推住宿優惠 人均245元送啤酒小食 今日 酒店迎世盃 推住宿優惠 人均245元送啤酒小食 你可能感興趣 5697新症 多9人疫歿 增9宗亞系本地個案 今日 01:00 5697新症 多9人疫歿 增9宗亞系本地個案 酒店迎世盃 推住宿優惠 人均245元送啤酒小食 今日 01:00 酒店迎世盃 推住宿優惠 人均245元送啤酒小食 疫情 疫苗 口罩 商場 衞生防護中心 防疫措施 表演 張竹君 安心出行 疫苗通行證