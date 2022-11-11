本港疫情平穩，醫衞局副局長李夏茵指，過去兩周進行了一些大型活動、輸入個案雖增加，惟醫管局服務仍運作如常，故宣布下周四起再鬆綁4項防疫措施，包括進入髮型屋、遊樂場所等一般會佩戴口罩的處所前，毋須再主動讓

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