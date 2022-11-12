大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？

樓市回軟，持續加息等負面因素充斥，大屋苑呎價跌穿「1萬元」關口的成交似乎已成常態。

根據中原產網上放盤資料，去年12月底全港約33,244個二手私樓放盤，呎價$1萬或以下佔393個，比例約1%；但至本月

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