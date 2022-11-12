大屋苑呎價 跌穿萬元關口成新常態？ 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 樓市回軟，持續加息等負面因素充斥，大屋苑呎價跌穿「1萬元」關口的成交似乎已成常態。 根據中原產網上放盤資料，去年12月底全港約33,244個二手私樓放盤，呎價$1萬或以下佔393個，比例約1%；但至本月 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 2022/11/05 加息陰霾籠罩 發展商低開推盤吸客 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 2022/10/29 市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 2022/10/22 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 2022/10/15 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 2022/10/08 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 樓價 二手市場 放盤