利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 【分析】樓市受加息陰霾困擾，以及中港兩地亦未通關下，缺乏外來購買力刺激，引致二手造價持續回落，買家入市態度亦轉趨審慎，漸形成「樓價愈跌，愈少人買」的局面，若短期內沒有重磅利好消息，料樓價走勢將一浪低於 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 你可能感興趣 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 01:00 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 01:00 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 01:00 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 最新專欄文章 更多 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 獨家 - 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 2022/11/07 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 一手市場 二手市場 樓價