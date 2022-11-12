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利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力

置業家居 2022/11/12

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【分析】樓市受加息陰霾困擾，以及中港兩地亦未通關下，缺乏外來購買力刺激，引致二手造價持續回落，買家入市態度亦轉趨審慎，漸形成「樓價愈跌，愈少人買」的局面，若短期內沒有重磅利好消息，料樓價走勢將一浪低於

...

欄名 : 封面故事

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