日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 【跌穿$1,000萬屋苑】本港樓價大跌之下，不少過往造價動輒過千萬的指標屋苑，其3至4房單位，造價已跌穿$1,000萬水平。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳區內樓價於《施政報告》後進一步下挫約5 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 你可能感興趣 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 01:00 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 01:00 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 01:00 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 最新專欄文章 更多 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 獨家 - 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 2022/11/07 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 施政報告 銀主盤 放盤 銀行 日出康城 領峯 帝堡城 二手市場 樓價 太古城