日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成

【跌穿$1,000萬屋苑】本港樓價大跌之下，不少過往造價動輒過千萬的指標屋苑，其3至4房單位，造價已跌穿$1,000萬水平。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳區內樓價於《施政報告》後進一步下挫約5

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