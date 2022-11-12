德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 【跌穿$600萬屋苑】不少大型屋苑乃至5年樓齡內的半新盤，造價亦先後跌穿「6球」水平，間隔由1房至3房套皆有。當中九龍灣德福花園的「大2房」單位，於本月初以$588萬沽貨，造價更重返7年前水平。 美聯高 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 你可能感興趣 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 01:00 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 01:00 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 01:00 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 最新專欄文章 更多 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 獨家 - 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 2022/11/07 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 放盤 德福花園 東環 大興花園 二手市場 樓價