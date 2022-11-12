德福花園大2房 造價$588萬重返7年前

【跌穿$600萬屋苑】不少大型屋苑乃至5年樓齡內的半新盤，造價亦先後跌穿「6球」水平，間隔由1房至3房套皆有。當中九龍灣德福花園的「大2房」單位，於本月初以$588萬沽貨，造價更重返7年前水平。

美聯高

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入