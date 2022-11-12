淘大花園1房 成交價回到2016年水平 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 【跌穿$400萬屋苑】是次樓市跌價潮之中，以中小型單位造價最為受壓；不論私樓上車盤或居屋單位，本月亦錄得跌穿「4球」成交。私人屋苑方面，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，牛頭角淘大花園O座低層8室，實用面 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 你可能感興趣 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 01:00 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 01:00 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 01:00 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 最新專欄文章 更多 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 今日 樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 獨家 - 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 2022/11/07 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 上車盤 移民 淘大花園 康麗花園 利寶大廈 東盛苑 二手市場 樓價