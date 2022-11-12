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淘大花園1房 成交價回到2016年水平

置業家居 2022/11/12

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【跌穿$400萬屋苑】是次樓市跌價潮之中，以中小型單位造價最為受壓；不論私樓上車盤或居屋單位，本月亦錄得跌穿「4球」成交。私人屋苑方面，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，牛頭角淘大花園O座低層8室，實用面

...

欄名 : 封面故事

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