樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口

本港銀行於上月再度跟隨美國加息，令供樓人士負責加重，加上市場仍缺乏利好消息刺激下，成交量持續回軟，準買家亦落力鋤價，二手樓價跌幅進一步擴大，不單止早已跌至2至3年前水平，甚至進一步跌破心理關口價，部分

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