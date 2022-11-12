樓市交投回軟 時光倒流價頻現 二手紛跌穿心理關口 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 本港銀行於上月再度跟隨美國加息，令供樓人士負責加重，加上市場仍缺乏利好消息刺激下，成交量持續回軟，準買家亦落力鋤價，二手樓價跌幅進一步擴大，不單止早已跌至2至3年前水平，甚至進一步跌破心理關口價，部分 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 你可能感興趣 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 01:00 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 01:00 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 01:00 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 最新專欄文章 更多 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 今日 淘大花園1房 成交價回到2016年水平 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 今日 德福花園大2房 造價$588萬重返7年前 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 今日 日出康城4房 $980萬沽低估價近兩成 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 今日 利淡因素多 樓價短期仍有下行壓力 獨家 - 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 2022/11/07 專訪滙豐劉紹文：「複合熊市」未完 挾淡倉後續尋底 中原地產 放盤 移民 銀行 二手市場 樓價