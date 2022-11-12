啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 雖然樓市氣氛回軟，但新盤仍接連出擊，其中，由華潤置地（海外）及保利置業共同發展的啟德澐璟，於周三（9日）首度公布銷售安排，將由下周一（14日）起推出118伙招標，包括2房至4房戶型，單位最細實用面積由 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 今日 大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 2022/10/29 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 2022/10/29 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 2022/10/22 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 2022/10/22 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 銷售安排 一手市場