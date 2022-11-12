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啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站

置業家居 2022/11/12

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雖然樓市氣氛回軟，但新盤仍接連出擊，其中，由華潤置地（海外）及保利置業共同發展的啟德澐璟，於周三（9日）首度公布銷售安排，將由下周一（14日）起推出118伙招標，包括2房至4房戶型，單位最細實用面積由

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欄名 : 新盤速遞

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