大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 由新地發展的大埔白石角University Hill，於上周正式命名，正準備在短期內出擊，並於周四（10日）公布項目的住客會所及最新銷售部署，將於下周上載樓書，以及公布首張價單，最快本月底或下月初開售 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 今日 啟德澐璟下周一首推118伙招標 意向價參考南區及九龍站 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 2022/10/29 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 2022/10/29 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 2022/10/22 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 2022/10/22 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 Silicon Hill 一手市場