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大埔白石角University Hill最快下周開價 並推同系Silicon Hill特色戶

置業家居 2022/11/12

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由新地發展的大埔白石角University Hill，於上周正式命名，正準備在短期內出擊，並於周四（10日）公布項目的住客會所及最新銷售部署，將於下周上載樓書，以及公布首張價單，最快本月底或下月初開售

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欄名 : 新盤速遞

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