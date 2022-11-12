中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 雖然樓價受息口上揚，以及疫情影響而持續回落，但仍屬偏高水平，從事保險業的袁志堅（Michael）及太太陳玉英（Ellen）認為，若要成功置業，尤其是年輕人，最重要是找一份可賺錢及能夠儲錢的職業，生活上 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 2022/10/22 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 2022/10/15 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 2022/10/08 蘋果迷你倉 搞收納比賽推廣品牌 移民潮帶挈增新客群 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 2022/10/01 保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 2022/09/24 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 首次置業 凱旋門 裝修設計 人物專訪