中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳

雖然樓價受息口上揚，以及疫情影響而持續回落，但仍屬偏高水平，從事保險業的袁志堅（Michael）及太太陳玉英（Ellen）認為，若要成功置業，尤其是年輕人，最重要是找一份可賺錢及能夠儲錢的職業，生活上

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