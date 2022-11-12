CCL微跌0.08% 樓市不明買轉租增

中原城市領先指數（CCL）本周跌幅收窄，按周跌0.08%，報164.78點（根據10月31日至11月6日簽訂的正式買賣合約，10月17日至10月23日簽訂的臨時買賣合約計算），重返2017年12月水平

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