珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起

珠海唐家灣前環半島屬於海灣濱海住宅區，但可供發展的樓盤已買少見少，而於去年已開售的珠海天恒灣景，屬於當區稀有的海景大戶項目，目前加推小量分層及複式戶，門檻由￥400萬起。

天恒灣景位處珠海唐家灣前環半島

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