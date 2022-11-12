珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 珠海唐家灣前環半島屬於海灣濱海住宅區，但可供發展的樓盤已買少見少，而於去年已開售的珠海天恒灣景，屬於當區稀有的海景大戶項目，目前加推小量分層及複式戶，門檻由￥400萬起。 天恒灣景位處珠海唐家灣前環半島 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 2022/10/08 格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 2022/09/17 綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 2022/09/10 肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 2022/08/27 家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 2022/08/20 富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起 機場 珠海 泳池 公園