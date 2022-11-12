  • 24°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海天恒灣景主攻海景大戶 入場門檻￥400萬起

置業家居 2022/11/12

分享：

分享：

珠海唐家灣前環半島屬於海灣濱海住宅區，但可供發展的樓盤已買少見少，而於去年已開售的珠海天恒灣景，屬於當區稀有的海景大戶項目，目前加推小量分層及複式戶，門檻由￥400萬起。

天恒灣景位處珠海唐家灣前環半島

...

欄名 : 大灣區樓市

最新專欄文章 更多

格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起
2022/10/08
格力海岸6期擁1.5公里海岸綫 連裝修首期￥65萬起
綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場
2022/09/17
綠景璽悅灣南灣新晉豪宅 連裝修￥475萬起入場
肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起
2022/09/10
肇慶香港城近高鐵 2房連精裝售￥70萬起
家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起
2022/08/27
家和城‧閱湖推3至4房戶 售價￥160萬起
富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起
2022/08/20
富力新天地‧富雲璟核心區地段 推2至5房 首期￥96萬起
機場 珠海 泳池 公園

上一篇文章

居屋H按開通 P按H按如何選？

下一篇文章

布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？