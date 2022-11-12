布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 澳洲布里斯本的新晉豪宅區Rochedale，兼享名校網及完善生活配套，吸引不少原居於Sunnybank或其他區分的富戶遷居。該區最新有豪宅項目Citrine在港推銷，僅提供90伙3至4房聯排別墅，售價 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 2022/11/05 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 2022/10/29 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 2022/10/22 新加坡Wallich Residence鐵路上蓋現樓 $1,951萬入場 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 2022/10/15 倫敦Chelsea Riverview戶戶連露台 外望泰晤士河及市景 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 2022/10/08 英國屈福特The Eight Gardens環境綠化 開放式售$249萬起 澳洲 布里斯本 海外物業 豪宅 澳元