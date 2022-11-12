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布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅

置業家居 2022/11/12

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澳洲布里斯本的新晉豪宅區Rochedale，兼享名校網及完善生活配套，吸引不少原居於Sunnybank或其他區分的富戶遷居。該區最新有豪宅項目Citrine在港推銷，僅提供90伙3至4房聯排別墅，售價

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欄名 : 海外置業

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