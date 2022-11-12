DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲

2022年「DFA亞洲最具影響力設計獎」共選出195名得獎者，當中包括9個大獎、21個金獎、38個銀獎、49個銅獎及78個優異獎。以下精選的得獎設計，也是2022年獲國際肯定的傑出設計。當中，由瑞士建

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