DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計

剛公布的DFA Awards 2022（DFA設計獎2022），雲集了大家熟悉的傳奇人物與國際品牌，當中包括日本書法藝術家浅葉克己、日本蔦屋書店創辦人增田宗昭及中國時裝設計師郭培。同期還有195個項目

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