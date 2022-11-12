DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 剛公布的DFA Awards 2022（DFA設計獎2022），雲集了大家熟悉的傳奇人物與國際品牌，當中包括日本書法藝術家浅葉克己、日本蔦屋書店創辦人增田宗昭及中國時裝設計師郭培。同期還有195個項目 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 今日 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 你可能感興趣 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 今日 01:00 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 最新專欄文章 更多 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 今日 DFA亞洲最具影響力 設計獎2022得獎名單：M+香港的驕傲 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 2022/10/29 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」 推廣香港原創品牌 拓展國內市場商機 2022/10/29 「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」 推廣香港原創品牌 拓展國內市場商機 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 2022/10/22 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 2022/10/22 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 展覽 疫情 亞洲 M+