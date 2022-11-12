日本Takara Standard廚櫃及琺瑯壁板 打造個人化收納空間 置業家居 2022/11/12 分享： 分享： 日系家居日本品牌Takara Standard，於1912年成立，至今已超過100年歷史，在全球率先成功研發出琺瑯廚櫃，之後更持續研發不同的產品，如琺瑯浴室櫃、琺瑯壁板和浴室等，創造出耐用及具創意的家 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 電競椅選購攻略 2022/10/22 電競椅選購攻略 Vespa最新廚櫃 純白設計多機關 2022/10/15 Vespa最新廚櫃 純白設計多機關 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 2022/10/15 ERGO HealthTech 最細紫外光消毒儀 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 2022/10/15 Arlo智能攝影機門鈴 為家居內外安全把關 Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙 2022/10/15 Bosch 2合1無綫吸塵機 輕鬆清潔角落縫隙 日本 消費資訊 家具