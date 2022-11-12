日本Takara Standard廚櫃及琺瑯壁板 打造個人化收納空間

日系家居日本品牌Takara Standard，於1912年成立，至今已超過100年歷史，在全球率先成功研發出琺瑯廚櫃，之後更持續研發不同的產品，如琺瑯浴室櫃、琺瑯壁板和浴室等，創造出耐用及具創意的家

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