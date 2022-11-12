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富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa

副刊版 2022/11/12

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平日生活繁重，來一場水療按摩放鬆身心最適合不過。香港富麗敦海洋公園酒店的水療中心現已開幕，4間豪華護理室全為海景，更有附設露台和私人浴缸的雙人護理室，享受難忘浪漫的水療體驗。

富麗敦水療中心提供各項傳統

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欄名 : 本地遊

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