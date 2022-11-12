富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 副刊版 2022/11/12 分享： 分享： 平日生活繁重，來一場水療按摩放鬆身心最適合不過。香港富麗敦海洋公園酒店的水療中心現已開幕，4間豪華護理室全為海景，更有附設露台和私人浴缸的雙人護理室，享受難忘浪漫的水療體驗。 富麗敦水療中心提供各項傳統 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 2022/11/05 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 2022/10/29 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 2022/10/18 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 2022/10/12 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 2022/10/06 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 酒店 海洋公園 護理 按摩 SPA Staycation