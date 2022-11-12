嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜

適逢秋冬轉季，千両推出全新「日本東北限定餐目」，在日本本州最北端的東北挑選多款時令魚鮮入饌，製作8款料理和甜品，帶來別具秋冬風味的地道料理。

日本東北是由青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣6

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入