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嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜

副刊版 2022/11/12

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適逢秋冬轉季，千両推出全新「日本東北限定餐目」，在日本本州最北端的東北挑選多款時令魚鮮入饌，製作8款料理和甜品，帶來別具秋冬風味的地道料理。

日本東北是由青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣6

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欄名 : 新鮮熱辣

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