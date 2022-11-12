嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 副刊版 2022/11/12 分享： 分享： 適逢秋冬轉季，千両推出全新「日本東北限定餐目」，在日本本州最北端的東北挑選多款時令魚鮮入饌，製作8款料理和甜品，帶來別具秋冬風味的地道料理。 日本東北是由青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣6 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 推動運動教育 打造專屬籃球場 2022/11/11 推動運動教育 打造專屬籃球場 入秋嘗滋味蟹鐉 2022/11/07 入秋嘗滋味蟹鐉 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 2022/11/05 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 2022/11/05 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 2022/10/31 The Chinese Library 帶你味遊大江南北