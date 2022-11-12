整合政策資源 推動青年發展

國家主席習近平在香港回歸25周年講話中指出，港人要重視青年事務及發展，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」本屆特區政府將原民政事務局改組為民政及青年事務局，希望透過制定整體青年政策，關注包括青年成長、學習、工作、居住等「四業」問題，達到培養青年對國家的認識、愛國情操、世界視野以及多元發展目標，特首李家超亦着力訂立《青年發展藍圖》，這將是政府為推動青年發展而制定的重要指導文件，除了勾劃出整體青年發展工作的願景、指導原則和主要工作方向，亦會列出相應的未來工作目標、行動措施及成效指標。

筆者從事青年專業發展多年，樂見本屆政府堅定不移為青年發展制定指標及藍圖。以藍圖作為發展大綱，能令政府把資源整合起來，以方向及結果為目標，透過政策整合、部門間溝通聯繫，更好推動青年政策。要令青年人感到未來可期，必須透過教育。以及在就業及生活配套上提供更好支援及鼓勵，締造正向思維與社會氛圍，把香港營造為未來大灣區、東南亞地區以至世界的聯繫中心，配合職安友善及居住環境友善政策，確立青年發展的大方向。

助在職人士進修 釋更大潛能

在擴展青年就業和創業機會上，除了要吸引海外人才，政府亦必須平衡本地青年向上流動的機會，協助在職人士繼續進修與事業發展，保住香港勞動力，釋放本港勞動市場更大潛能。政府以往主要透過培訓基金贊助，鼓勵在職人士進修，但相比外國，香港在職人士選擇再培訓及繼續進修的比率仍然偏低。要締造有吸引力的職場階梯，必須在創意及科技產業發展的新職位，以及現有產業在「再工業化」進行職務鞏固上，取得平衡。

至於國際人才方面，競爭十分激烈，以往港府及一些大型機構為吸引人才，提供豐厚資助或獎學金，但不少海外人才在香港獲取獎學金後，未必選擇留港發展；另外，根據教資會資助大學學位課程的數字，接受教資會資助的非本地生人數每年遞增，去年為13,000多人，當中近6成半為內地學生，但非本地畢業生留港就業安排計劃申請數目，卻未見升幅，反映不少內地學生在香港就讀大學本科及研究院後，均選擇離港。

以銀彈吸才 也要完善生活配套

面對人才外流，要建立好境外人才網，除了銀彈政策，亦必須為他們建立聯繫渠道，例如設立校友組織、建構一些區域及國際職業網絡，以提供更貼身的生活配套支援，相信以香港低稅制、經濟自由等優勢，將更有效吸引外地專才來港。

施政報告亦提出，教資會未來會加大力度，提升STEAM的學科比例達35%，相信未來新一代在產業結構性轉型、推動再工業化及創科行業提供更大支持下，有更多職業發展的機會。

2019年社會事件發生至今已三年多，但帶來的對立思維仍未充分化解，政府必須強化青年的國家觀念、民族自豪感和法治意識，除了鞏固教師對國家觀念及法治意識的認知，通過基本法測試等加強教師培訓亦甚為重要；已離開校園的青年人，則較難從透過教育着手改變，當局除了在不同渠道宣揚國家觀念及國民教育，較軟性的做法是把制度及資助政策更傾向協助這群青年人，利用導向性政策，減低他們對社會的戾氣，現時關於青年置業及住屋需要的問題，在社會獲廣泛討論，透過如青年宿舍計劃，以及提供更多優惠政策，令青年人較易上樓，有助他們更長遠計劃扎根香港。

總括而言，青年政策必須以青年獲得感與成就感掛鈎，配合更貼地跨部門政策，全方位協助青年人，才是上策。（文章只代表個人立場）