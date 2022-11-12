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發展局：柏瓏結構質素 不受影響

地產版 2022/11/12

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信置（00083）、嘉華（00173）、中海外（00688）及港鐵（00066）合作的錦上路站柏瓏發展項目，早前出現建築施工失誤。發展局回應指，在發現工序跟圖則有出入後，隨即要求總承建商全面檢查及跟進

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欄名 : 簡訊

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發展商 發展局 柏瓏 港鐵公司（00066） 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 中國海外發展（00688）

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