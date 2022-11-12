發展局：柏瓏結構質素 不受影響

信置（00083）、嘉華（00173）、中海外（00688）及港鐵（00066）合作的錦上路站柏瓏發展項目，早前出現建築施工失誤。發展局回應指，在發現工序跟圖則有出入後，隨即要求總承建商全面檢查及跟進

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入