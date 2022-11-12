發展局：柏瓏結構質素 不受影響 地產版 2022/11/12 分享： 分享： 信置（00083）、嘉華（00173）、中海外（00688）及港鐵（00066）合作的錦上路站柏瓏發展項目，早前出現建築施工失誤。發展局回應指，在發現工序跟圖則有出入後，隨即要求總承建商全面檢查及跟進 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 簡訊 最新專欄文章 更多 康城LP10預租 中層3房呎租31 今日 康城LP10預租 中層3房呎租31 長沙灣兩工廈 提重建新方案 今日 長沙灣兩工廈 提重建新方案 德昌電機少賺4成 中期息0.17元 2022/11/10 德昌電機少賺4成 中期息0.17元 騰訊夥Capcom 開發《魔物獵人》手遊 2022/11/10 騰訊夥Capcom 開發《魔物獵人》手遊 舜宇10月手機鏡頭出貨量跌13% 2022/11/10 舜宇10月手機鏡頭出貨量跌13% 發展商 發展局 柏瓏 港鐵公司（00066） 信和置業（00083） 嘉華國際（00173） 中國海外發展（00688）