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美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅

國際版 2022/11/12

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美國眾議院議長佩洛西丈夫於中期選舉前遇襲，事件震驚政界，也令人日益憂慮右翼極端主義與一連串陰謀論會腐蝕美國政治。

是次介紹的好書名為《The Storm Is Here : An American

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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