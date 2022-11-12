美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅

美國眾議院議長佩洛西丈夫於中期選舉前遇襲，事件震驚政界，也令人日益憂慮右翼極端主義與一連串陰謀論會腐蝕美國政治。

是次介紹的好書名為《The Storm Is Here : An American

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