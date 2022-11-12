美國會暴亂 揭右翼極端主義威脅 國際版 2022/11/12 分享： 分享： 美國眾議院議長佩洛西丈夫於中期選舉前遇襲，事件震驚政界，也令人日益憂慮右翼極端主義與一連串陰謀論會腐蝕美國政治。 是次介紹的好書名為《The Storm Is Here : An American ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 2022/11/11 美國右翼極端主義抬頭 有毒陰謀論腐蝕政治 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/05 英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/04 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 2022/10/29 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 2022/10/28 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 政治 美國 特朗普 選舉 佩洛西 美國眾議院 英國廣播公司 密歇根 亞利桑那 藍領