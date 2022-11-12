明年2．22預算案 會否再派消費券？ 政治版 2022/11/12 分享： 分享： 立法會昨公布明年會期時，本屆政府首份財政預算案的發表日期亦隨之曝光，即明年2月22日，相信社會各界很快又開始討論「財爺派唔派錢／消費券」的問題。 對上兩份預算案，財政司司長陳茂波先後派發5,000元及1 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 2022/11/11 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 2022/11/10 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 2022/11/09 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 2022/11/08 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 2022/11/07 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 政治 財政預算案 電子消費券 財政司 陳茂波 立法會 民建聯 電子支付 印尼 機票