明年2．22預算案 會否再派消費券？

立法會昨公布明年會期時，本屆政府首份財政預算案的發表日期亦隨之曝光，即明年2月22日，相信社會各界很快又開始討論「財爺派唔派錢／消費券」的問題。

對上兩份預算案，財政司司長陳茂波先後派發5,000元及1

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