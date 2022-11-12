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明年2．22預算案 會否再派消費券？

政治版 2022/11/12

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立法會昨公布明年會期時，本屆政府首份財政預算案的發表日期亦隨之曝光，即明年2月22日，相信社會各界很快又開始討論「財爺派唔派錢／消費券」的問題。

對上兩份預算案，財政司司長陳茂波先後派發5,000元及1

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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政治 財政預算案 電子消費券 財政司 陳茂波 立法會 民建聯 電子支付 印尼 機票

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