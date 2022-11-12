  • 24°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

演唱會工程6建議 倡獨立審核裝置

紅館租用人承辦商違規 當局：必嚴懲

港聞版 2022/11/12

分享：

分享：

男團MIRROR紅館演唱會熒幕墮下事故，壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）頸椎重創，仍然留醫。政府成立的工作小組在事隔3個多月，終交代調查報告。當局指，紅館租用人及其承辦商違反部分租用條款，包括提交

...

相關文章

舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險
今日
舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險
5大肇因 物料設計差安裝失當
今日
5大肇因 物料設計差安裝失當
主辦單位：續配合調查 保留追究權利
今日
主辦單位：續配合調查 保留追究權利
MIRROR意外警拘5人 不排除再有拘捕
今日
MIRROR意外警拘5人 不排除再有拘捕

你可能感興趣

舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險
今日 01:00
舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險
5大肇因 物料設計差安裝失當
今日 01:00
5大肇因 物料設計差安裝失當
主辦單位：續配合調查 保留追究權利
今日 01:00
主辦單位：續配合調查 保留追究權利
設計 工程 Mirror 演唱會 楊潤雄 舞蹈 李啟言

上一篇文章

MIRROR意外警拘5人 不排除再有拘捕

下一篇文章

舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？