男團MIRROR紅館演唱會熒幕墮下事故，壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）頸椎重創，仍然留醫。政府成立的工作小組在事隔3個多月，終交代調查報告。當局指，紅館租用人及其承辦商違反部分租用條款，包括提交

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