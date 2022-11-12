演唱會工程6建議 倡獨立審核裝置 紅館租用人承辦商違規 當局：必嚴懲 港聞版 2022/11/12 分享： 分享： 男團MIRROR紅館演唱會熒幕墮下事故，壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）頸椎重創，仍然留醫。政府成立的工作小組在事隔3個多月，終交代調查報告。當局指，紅館租用人及其承辦商違反部分租用條款，包括提交 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險 今日 舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險 5大肇因 物料設計差安裝失當 今日 5大肇因 物料設計差安裝失當 主辦單位：續配合調查 保留追究權利 今日 主辦單位：續配合調查 保留追究權利 MIRROR意外警拘5人 不排除再有拘捕 今日 MIRROR意外警拘5人 不排除再有拘捕 你可能感興趣 舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險 今日 01:00 舞蹈員僱員身份演出 僱主無購保險 5大肇因 物料設計差安裝失當 今日 01:00 5大肇因 物料設計差安裝失當 主辦單位：續配合調查 保留追究權利 今日 01:00 主辦單位：續配合調查 保留追究權利 設計 工程 Mirror 演唱會 楊潤雄 舞蹈 李啟言