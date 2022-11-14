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寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣

副刊版 2022/11/14

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任天堂遊戲《寶可夢朱／紫》將於本周五開售，銅鑼灣概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno由即日至12月4日舉辦《寶可夢朱／紫》期間限定紀念特展，全店打造6大展區，布滿全新系列的寶可夢及皮卡丘

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欄名 : 新鮮熱辣

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