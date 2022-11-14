寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣 副刊版 2022/11/14 分享： 分享： 任天堂遊戲《寶可夢朱／紫》將於本周五開售，銅鑼灣概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno由即日至12月4日舉辦《寶可夢朱／紫》期間限定紀念特展，全店打造6大展區，布滿全新系列的寶可夢及皮卡丘 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶 今日 LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 2022/11/12 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 推動運動教育 打造專屬籃球場 2022/11/11 推動運動教育 打造專屬籃球場 入秋嘗滋味蟹鐉 2022/11/07 入秋嘗滋味蟹鐉 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 2022/11/05 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 展覽 遊戲 銅鑼灣 玩具 任天堂 Pokemon