發現關於全國各地疫情狀況，住在不同區域的人是互不相通的。若不是個別封控事件鬧大，上海的人其實是不會知鄭州發生甚麼事情，廣州的人也不清楚烏魯木齊的實況。

因為主流媒體沒報道，社交媒體的話，若不是沒報、被刪，就是因為各地區居民因關注的也只是區域性的消息，交的是同區的朋友，並沒有關於異地朋友的一手消息。

那平時，能讓大家稍準確掌握他方狀況的機會，一就是真的面對面，碰到一些外地來的人，可能是司機、可能是打工者，他們因有家鄉親人一手消息，所以講起異地的情況較可信。譬如我是通過和網約車司機聊天，早前才得知鄭州的情況。

至於廣州，因為多當地朋友，看他們的朋友圈也有較如實的報道。一天新增上二千宗病例，怎樣說來都算嚴重，但看到現場視頻，又覺得個別行政區封控的尺度，實在比上海封城時寬鬆得多。朋友甚至說仍能開車出入。

但往來廣州就大問題了，廣州友說，現在是廣州沒有全被封，但是全國各地就把廣州來客封堵住了。就連最多連繫的深圳，對來自廣州幾個重點疫情區的來客，都實施立即原路勸返或三日醫學觀察的辣招。廣州友說，現在真是「邊度都唔使去」。

至於更遠的，雲南瑞麗，大概都被人淡忘，不知還是否在嚴封。烏魯木齊更是封了近三個月，好多人關在屋裏沒收入，沒足夠糧食補充。

至於上海也不好過，現在大概是游擊式封樓，不封區。朋友中，隨時發現誰的樓又封「2＋5」成家常便飯。最慘是多年往北京發展的廣州朋友，北京彈窗回不去，廣州老家進去就出不來。以為當放長假去雲南新疆遊走，也怕疫情不願去，現在真正是流浪中國大地。