「最近天氣又濕又凍，秋風起，三蛇肥，我的老友開始約我去吃蛇羹來補身暖肚。」減磅戰友Helen說道。

我說：「蛇羹的主要成分是蛇肉、雞肉、蛇骨、雞骨或豬骨、火腿、冬菇、木耳和薑等，而湯底會用生粉水和豬油去勾芡，也會加入有鹹味的調味料來提鮮。蛇肉本身脂肪不高，只是因為雞骨或豬骨的骨髓脂肪，會隨着長時間烹煮而溶於湯中，以及豬油勾芡令湯羹帶點脂肪吧！」

Helen聽罷，急忙問道：「那怎麼辦？我是否要拒絕老朋友的邀請？但我們好不容易才約到四位很久不見的中學同學一起去吃蛇羹呢！」

「一碗蛇羹，大約有一両肉、澱粉質、一至兩茶匙油，而且鈉質較高，假如並非經常吃，間中吃一次也不是問題吧！」我告訴她。

Helen見我開了綠燈，打蛇隨棍上再問：「那麼，我多吃點糯米飯，少喝些蛇羹，會有幫助嗎？」

「糯米飯本身與白米的卡路里相若，但是在製作臘味糯米飯的過程中，會加入臘味、豬油或花生油，來令它更可口，因此其油份比蛇羹更高！除此之外，一些常見以蛇入饌的菜式，例如炒蛇絲、炸蛇丸等的脂肪也相當高，常吃也會不知不覺間攝取多了熱量，額外的卡路里會令脂肪囤積於身體，很多時，身體的脂肪層就這樣漸漸多了。」我詳細解釋。

Helen幽幽地說道：「天氣冷了，愛吃高脂食物保暖，怪不知冬天往往就是致肥季節，我就是在上個冬天重了五磅。」

「怕凍的話，多穿厚衣服，比多吃『補品』更佳。」我笑着給她建議。