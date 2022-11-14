近年港產片專注本地市場，拍出了應有的水準和味道。在最艱難的日子，香港電影反而製作出久違了的水平、誠意和精采，因此在這幾年，只要是港產片，無論是甚麼劇種，我必到戲院捧場，透過電影，看得出從劇本、拍攝、製作和演釋都很有心機，喜見香港電影在極困難的外圍環境下，更自強及具韌力，展現香港獨有味道、節奏和精神。

作為香港人，每次走出戲院，都感精神飽足和欣慰，尤其近年在香港電影裏看到every cloud has a silver lining（烏雲背後總有一綫光明）的美妙，早年有香港電影人只顧外騖，那時搵錢容易，求其兩地拉幾個明星湊在一起，劇本鬆散、破綻百出、是是但但，無所謂啦，只要有市場buy、票房過億，那就是當時的指標和目標，所以有段時間，我看到一些不倫不類、炒埋一碟、雜錦式製作的電影，對香港電影有期望的人來說，實在慘不忍睹。

但近幾年，因種種原因，有些香港電影人，重新專注香港人這個本地市場，反而再次發揮到應有的水準、品味和節奏，靈魂回來了，就能製作出好看的電影。我看到的是，在最逆境、最不能靠外、最少製作資源的環境下，香港電影近年的作品反而是近十幾年來最好的，至少，近兩三年在戲院上映的港產片，沒有一齣是爛劇本或爛製作，在近年每齣港產片當中，我看到誠意，有些甚至有極大驚喜。

香港電影的發展歷程有高有低，水準最低時，是目光最放在要搵大錢、鬥票房、迎合別處市場口味的時候，那時反而是搞到自己最不倫不類的時期，強項變賣了，剩低的價值其實只如技工。但在近年最困難的逆境中，我看到一些有心的香港電影人重拾一種純粹，把專注帶回香港這個地方，反而能把香港電影的水準和自強發揮得淋漓盡致。在近年的香港電影裏，我看到了香港人的精神。

香港電影，其實也可以是香港的縮影。