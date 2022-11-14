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LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶

副刊版 2022/11/14

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位於奧海城的LUCULLUS CACAO全新分店，繼續發揚品牌「It's more than just CACAO」的理念，為新店注入創新意念，從世界各地嚴選優質食材，推出多款新分店的獨家美食及飲品。

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欄名 : 新鮮熱辣

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