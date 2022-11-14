LUCULLUS CACAO 登陸奧海城 推出新店限定下午茶 副刊版 2022/11/14 分享： 分享： 位於奧海城的LUCULLUS CACAO全新分店，繼續發揚品牌「It's more than just CACAO」的理念，為新店注入創新意念，從世界各地嚴選優質食材，推出多款新分店的獨家美食及飲品。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣 今日 寶可夢遊戲系列再掀熱潮 期間限定展 登陸銅鑼灣 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 2022/11/12 嚴選時令魚鮮 千両推出日本東北菜 推動運動教育 打造專屬籃球場 2022/11/11 推動運動教育 打造專屬籃球場 入秋嘗滋味蟹鐉 2022/11/07 入秋嘗滋味蟹鐉 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 2022/11/05 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 品牌 設計 餐廳 美食 蛋 甜品 蛋糕 飲品 下午茶 菲律賓