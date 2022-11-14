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Google緊貼世界盃 多功能追蹤賽事

行政人員版 2022/11/14

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足球盛事FIFA世界盃快將本月揭幕，為讓球迷更緊貼資訊，Google推出一系列跨平台功能，包括提供每日賽事精彩時刻影片、自定義通知、Google TV設FIFA專區等。

據TechCrunch報道，用戶

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欄名 : 科技新知

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