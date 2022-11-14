Google緊貼世界盃 多功能追蹤賽事 行政人員版 2022/11/14 分享： 分享： 足球盛事FIFA世界盃快將本月揭幕，為讓球迷更緊貼資訊，Google推出一系列跨平台功能，包括提供每日賽事精彩時刻影片、自定義通知、Google TV設FIFA專區等。 據TechCrunch報道，用戶 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14衛星求救功能 美加本月底推出 今日 iPhone 14衛星求救功能 美加本月底推出 Twitter更新驗證 「藍剔」假帳戶湧現 2022/11/11 Twitter更新驗證 「藍剔」假帳戶湧現 Windows 11相片App 月底與iCloud整合 2022/11/11 Windows 11相片App 月底與iCloud整合 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 2022/11/09 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 2022/11/09 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 科技行業 科技硬件 科技軟件 世界盃 足球 Google 比賽 商業