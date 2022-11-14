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iPhone 14衛星求救功能 美加本月底推出

行政人員版 2022/11/14

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蘋果（Apple）早前發布iPhone 14系列時表示，手機將加入衛星緊急求救功能。該企稱，將於本月底向美國、加拿大用戶，提供相關服務。

蘋果發新聞稿指，已投資4.5億美元（約35億元），主要用於其合作

...

欄名 : 科技新知

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