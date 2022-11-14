卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」 政治版 2022/11/14 分享： 分享： 早前徒步巡視港島和九龍衞生情況的政務司副司長卓永興，昨日選擇到元朗「深度遊」，全程約4公里，花了1小時45分，得出的評價是：店舖阻街有所改善，環境衞生「落後大市」。 指店舖阻街有所改善 卓永興說，一如既往 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 2022/11/12 明年2．22預算案 會否再派消費券？ 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 2022/11/11 趙式浩「轉會」經民聯 鋪路地產界議席？ 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 2022/11/10 金鐘隱世自助餐 人均百元邊度搵？ 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 2022/11/09 除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 2022/11/08 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 政治 政務司 卓永興 元朗 環境衞生 中國 立法會 民建聯 中國市場 東盟