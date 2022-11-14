卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」

早前徒步巡視港島和九龍衞生情況的政務司副司長卓永興，昨日選擇到元朗「深度遊」，全程約4公里，花了1小時45分，得出的評價是：店舖阻街有所改善，環境衞生「落後大市」。

指店舖阻街有所改善

卓永興說，一如既往

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入