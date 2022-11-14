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卓永興「遊」元朗 「環境衞生落後大市」

政治版 2022/11/14

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早前徒步巡視港島和九龍衞生情況的政務司副司長卓永興，昨日選擇到元朗「深度遊」，全程約4公里，花了1小時45分，得出的評價是：店舖阻街有所改善，環境衞生「落後大市」。

指店舖阻街有所改善

卓永興說，一如既往

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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