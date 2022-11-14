  • 24°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵油麻地站出軌 「撞甩」4車門

荔景至佐敦冀今恢復通車 面臨罰2500萬

港聞版 2022/11/14

分享：

分享：

港鐵油麻地站昨早發生列車出軌意外，造成多道車門鬆脫，港鐵緊急疏散車上700多名乘客，其中逾百人須摸黑經路軌步行至旺角站，事件中2人不適，其中一人送院。港鐵初步調查發現，列車進入月台時首卡車一個轉向架偏

...

相關文章

乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死
今日
乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死
不足1年又甩門 議員促票價考慮服務
今日
不足1年又甩門 議員促票價考慮服務
衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」
今日
衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」

你可能感興趣

乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死
今日 01:00
乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死
不足1年又甩門 議員促票價考慮服務
今日 01:00
不足1年又甩門 議員促票價考慮服務
衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」
今日 01:00
衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」
港鐵 油麻地 林世雄

上一篇文章

盧寵茂：與深圳溝通 冀增驛站名額

下一篇文章

乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？