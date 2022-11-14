港鐵油麻地站出軌 「撞甩」4車門 荔景至佐敦冀今恢復通車 面臨罰2500萬 港聞版 2022/11/14 分享： 分享： 港鐵油麻地站昨早發生列車出軌意外，造成多道車門鬆脫，港鐵緊急疏散車上700多名乘客，其中逾百人須摸黑經路軌步行至旺角站，事件中2人不適，其中一人送院。港鐵初步調查發現，列車進入月台時首卡車一個轉向架偏 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死 今日 乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死 不足1年又甩門 議員促票價考慮服務 今日 不足1年又甩門 議員促票價考慮服務 衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」 今日 衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」 你可能感興趣 乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死 今日 01:00 乘客路軌逃生 議員：唔識路會車死 不足1年又甩門 議員促票價考慮服務 今日 01:00 不足1年又甩門 議員促票價考慮服務 衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」 今日 01:00 衣物鞋子卡扶手梯 2日2宗港鐵「炒梯」 港鐵 油麻地 林世雄