港鐵油麻地站昨早發生列車出軌意外，造成多道車門鬆脫，港鐵緊急疏散車上700多名乘客，其中逾百人須摸黑經路軌步行至旺角站，事件中2人不適，其中一人送院。港鐵初步調查發現，列車進入月台時首卡車一個轉向架偏

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