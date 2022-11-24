同行120年　花旗香港與港人共創可持續未來

實踐可持續營運

世界各地近年日益重視可持續發展議題。以企業為例，單在美國標準普爾500上市公司之中，便有逾9成企業發表可持續發展報告，並許下對環境、社會和企業管治（「ESG」）的承諾*；同樣，注重ESG的投資組合亦愈來愈受到投資者的青睞#。

花旗集團作為歷史悠久、業務遍布全球的國際金融機構，一直實踐自身可持續營運。該集團對ESG亦秉持嚴謹宗旨，理念貫徹其營運模式、產品及服務，銳意協助普羅大眾面對各種社會挑戰，反映其在可持續發展方面的角色和責任。

淨零排放 從自身做起

花旗集團認為，應付氣候問題，該從自身業務做起。故此，其可持續發展策略以三大前提出發——為氣候方案提供融資，評估、管理及降低集團融資活動相關的氣候風險，以及減少自身營運對環境的影響。該集團已承諾於 2050 年實現整體溫室氣體零排放，當中包括承諾於2030 年前在集團營運中實現有關淨零排放。該集團亦矢志聯同包括經營化石燃料業務在內的客戶，一同制定可行的計劃，攜手邁向低碳經濟。

花旗香港早於 2020 年已實現百分百採用可再生能源的營運目標，並於去年完成在位處九龍東的花旗大樓天台安裝360 塊太陽能發電板，以及可即場發電的風力發電機，實行以身作則。

植根香港120年

守護我們的下一代，不但需要從保護自然生態方面着手，也應該在建設良好社會環境方面下功夫。花旗集團植根香港120年，早已融入社會，與香港一同成長，支持眾多包括東華三院在內的公益團體及慈善機構，並自2005年起參與東華三院企業義工服務日。

「花旗集團向來熱心公益、樂助社群。適逢花旗集團在香港成立120周年，我謹致以衷心祝賀，並向所有花旗集團的義工致意，表揚他們無私的貢獻，為有需要的社群提供服務，讓香港成為一個更美好、更和諧的社會。」東華三院主席馬清揚說。

「超越慈善」 聚焦年輕人福祉

花旗香港堅守企業社會責任，透過花旗集團基金推動「超越慈善」公益理念，從而發揮正面影響力，促進全球各地社區的經濟發展，並協助低收入社群改善生活。

為協助年輕人多方面發展，花旗香港及花旗集團基金分別與多家社福機構合作，共同舉辦各式各樣的計劃。自2017年起花旗集團基金與聯合國開發計劃署合辦Youth Co:Lab論壇，旨在培養年青人的領導才能、社會創新意識及創業精神，探討主題包括青年的精神健康和挑戰，以及開拓青年平等機遇等。

提升青年就業條件及經驗

莘莘學子能親嘗工作和創業滋味，對日後投身職場定必有幫助。花旗集團自2010年起，聯同香港社會服務聯會（社聯）舉辦「花旗集團－社聯大學生社責實踐計劃」，每年為近百位商科大學生提供在本港社福機構實習的機會。實習生在接受20小時培訓後，便在社福機構進行兩個月的實習，投入推動營運、組織活動、建立形象、籌款等各項社區項目。過去6年，花旗集團基金亦支持香港融樂會舉辦為16至24歲少數族裔青少年而設的就業發展計劃，為年輕人建立未來職涯規劃及發展的基礎。

▲ 花旗集團基金支持為香港少數族裔青年提供就業技能培訓的計劃。

致力營造可持續的未來，及為下一代創造機會，都是花旗集團對環境和社會的承諾。「花旗集團與港人同步成長，是本港社會的一分子，120年來與香港連繫一起。我們將繼續為社群締造積極影響，攜手為可持續的未來而努力。」花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉說。

* 根據美國Governance & Accountability Institute調查

# 根據《安永全球財富研究報告》



花旗文化——支持員工 開明包容 花旗集團顧及員工不同需要和發展，支持靈活辦公，並鼓勵內部職位流動。



「我很感激花旗集團實施的跨境遙距工作安排，既能讓小孩與身處外地的外袓父母團聚，亦能讓我同時不受地域限制專心工作。公司亦不時舉辦員工親子活動，讓同事平衡家庭生活。」Vincent Au



「花旗集團積極支持員工內部流動，令我有機會嘗試在不同部門工作，有助我的長遠事業發展，也令我能靈活適應新崗位和不斷變化的業務需要，提高我對職涯的滿足感。」Tiffany Tang

（特約）