美國聯邦儲備局不斷加息以壓抑通脹，引起全球股票和債務市場大震盪，加上俄烏戰爭所引發的地緣政治危機未解決，新冠肺炎疫情未完全消退，能源、糧食和供應鏈問題在未來數年持續困擾全球。面對如此風高浪急的政經環境，如何為自己及家人籌劃未來，安享更優質生活？

抗通脹單靠銀行定期存款？

由於港元與美元掛鈎，香港各大銀行也跟隨美國聯儲局的貨幣政策，提高存款利率或最優惠利率。現時不少本地銀行紛紛調高定期存款利率以吸引資金，但在高通脹的大環境下，單靠定期存款是否足夠應付日後的生活開支？

香港在過去一年的物價上漲及港元持續強勢，令其繼續成為全球生活費用最高昂的城市，而上海，廣州，深圳也躋身亞洲頭10名生活費用最高的城市（註）。根據世界銀行和香港政府統計處的數據，過去20年香港的銀行存款利率差不多大部份時間均落後於通脹，意味即使選擇大額的定期存款，也未必足夠維持原有購買力。這個時候，要確保財富未被通脹蠶食，甚至跑贏通脹，你或者需要考慮其他投資方案。

兼顧回報和平衡風險

不同的投資工具各有利弊，而物業和股票往往是最受歡迎的選擇。受惠於過去十多年低息環境，大量資金湧入槓杆比率最高的物業市場，令不同類型的物業均錄得可觀升幅，但購買物業需要巨額首期，且流動性屬一眾金融資產中最低，政府近年亦推出措施壓抑炒賣行為，環球局勢不明朗，本地物業市場的租金回報不斷下跌，交易價格更呈現跌勢，如選擇投資物業必須擁有足夠資金承受按揭風險。

股票流動性較高、入場門檻相對低，但投資者需要時刻留意個別公司或行業的資訊和前景，以及心理上需要承受市場波幅。債券的風險相對較股票低，但債券價值與利率是反向關係，投資者需時刻留意利率變化。股票、債券、股債混合或追蹤個別指數或商品價格的基金由專業管理人負責，而且集合了多款以地區或行業劃分的投資概念，也受投資者歡迎，不過需要一早選定以及以長線方向投資，否則頻密轉換不但需繳付基金轉換費，也容易錯過平均成本法帶來的增值機會。

投資相連壽險策略適合靈活照顧人生階段需要

人生總會遇上不同階段，不論是工作、儲蓄、為下一代準備教育基金、退休規劃還是財富傳承，均需要各種財富保障以達成目標。

投資相連壽險則包含了上述各種產品的優點，既可分散投資於不同股票、債券、地域或行業，且符合中長線投資目標，最重要的是結合了投資和人壽保障元素，較其他投資產品提供多一重保障。投資相連壽險能夠在市況波動下用平均成本法作長期投資以分散風險，加上投資相連壽險產品普遍不收取投資選項轉換費，長遠來說可以節省轉換費用，調動投資組合時就能更加靈活。有個別保險公司的投資相連壽險更接受更換受保人或保單持有人，將保單當作財富代代傳承。如果能夠指定後備保單持有人，更能協助保單持有人在患上指明傷疾時處理保單及索償。但必須注意，投資相連壽險適合以長線投資作為目標的客戶，保險公司亦有就保單收取費用，保單持有人如提早退保或欠交保費致保單失效，便須繳付退保費用。和所有投資產品一樣，投資市場不時波動，客戶在購買投資相連壽險前，應考慮個人的風險承受能力，戶口價值不應視為保證。

希望各位讀者能在芸芸投資方法中找到合適的工具，審慎理財，為家人早日籌謀，在風高浪急的環境下仍能安然達成自己的理財目標。

註：資料來源

（特約）