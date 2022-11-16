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因陳慧嫻《飄雪》矢志當歌手 街頭鄧麗君龍婷 由旺角街演唱到西九舞台

副刊版 2022/11/16

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5年前旺角西洋菜街仍設有行人專用區時，晚晚有着各式的街頭表演，有人視為通俗文化的展現，亦有人投訴認為是擾民嘈音。然而，隨着行人專用區被撤銷，曾活躍於此地頭的歌手們看似已各散東西，其中一位儲落不少擁躉的歌手龍婷，憑着不怕吃苦的鬥志，終由旺角衝出到西九及中環表演，更甚獲得中央電視台青睞，獲邀登上春晚表演，一夜成名，近日亦成為《中年好聲音》參賽者的她，也成就了一齣街頭歌手傳奇。

有着「小龍女」外號的龍婷，於遼寧省瀋陽市出生，在龍婷的記憶中，對唱歌的熱情自孩提時代已出現。

「小時候就愛坐在父親的腿上哼唱《甜蜜蜜》（鄧麗君），之後因常看香港電視劇，跟着和唱《上海灘》、《神鵰俠侶》等主題曲。」中學時她本應學舞，卻因到中山市一次實習，於公園偶然聽到陳慧嫻的《飄雪》，被歌者歌聲所感動，毅然放棄跳舞，矢志當上歌手，並常爭取在餐廳或喜慶宴會上演出的機會。

細雨下唱歌的女人

2017年，她移居香港，認識了有「旺角羅文」之稱的梁志源，他欣賞她對唱歌的熱誠，於是邀請龍婷加入一個由街演歌手為主力的「旺角羅文歌舞團」，並開始定時在旺角西洋菜街行人專用區作公開演出，也因演唱鄧麗君、王菲金曲，覓得不少知音的注目。

街演只不過一年多，帶給龍婷很多難忘經歷。「逢周日和假期便上街唱歌，晚上七時開始唱到十時，每次都好多觀眾，原本只得十多人，可能有人拍片放上網，開始吸引更多人來觀賞，漸漸圍成幾個圈的人流，無論冬天夏天都不減粉絲熱情，更有人專誠來香港捧場，相當熱鬧。最記得有次下着細雨，我唱着王菲的《容易受傷的女人》，全部觀眾拿着雨傘在聽，那個畫面至今仍歷歷在目，十分感動！」

其時旺角行人專用區有多不勝數的街頭演出，表演者之間有不少競爭，龍婷卻說她沒有理會，總之有人安排唱歌便唱。「其他人有否衝突，或有沒有人存心搞事，我都不清楚，我都只想以同樣的心態去唱歌表演。」

隨着人流愈多，聲浪噪音分貝也愈來愈大，在社會上愈來愈受爭議，龍婷坦言作為表演者，不欲多作個人感想，惟明白到音量確會對附近居民帶來滋擾，故2018年8月後，該地不再被列入行人專用區，她和歌唱團都知道總有各散東西的一日。

「我記得在『殺街』前的最後一次演出，大家都依依不捨，因為不知將來會否再有機會一起唱歌了。」

上央視被要求舞獅

雖然龍婷因此離開了所屬的歌舞團，卻無法忘記街演帶給她的滿足感，於是自費添購表演器材，獨個兒跑到中環碼頭及西九龍文化區等地演唱，其後更得到一班支持者幫忙打理演出事宜。2018年，給製作公司看中她的歌手潛力，決定為她在九展舉行首次個人演唱會，反應十分理想，為她打下一枝強心針。

2019年龍婷參加了中央電視台綜藝頻道主辦的《星光大道》比賽，她坦言本來沒有信心，但覺得既然身邊朋友都支持，想必有被人認同的地方，故毅然答應，卻沒想到是一次刻苦的經歷。她憶述：「電視台問我除唱歌外有否其他技能？我說沒有，他們就叫我學舞獅，並安排我提早兩星期到北京學習。從沒想過要舞獅的我，練到第二日已經因動作太激烈而拉傷肌肉，痛到不停喊，但我的性格是不易放棄，練了4日，邊練邊喊，返到香港累到動彈不得。」節目拍攝前，製作組問她是否有信心，龍婷堅決地答可以。「我覺得要做的事，就一定會做到，就好像唱歌，無論有甚麼打擊，我都會堅持下去。」

結果在比賽中，她不斷的晉級，由得周冠軍到月冠軍，最後更奪得年分賽冠軍，成功晉身總決賽。「我在台上也分享，自己是一個沒有自信的人，只有一夥不怕苦的決心，就踏上唱歌這條路，因此無論甚麼年紀，只要你相信自己的夢想，就值得追下去。」

欣賞街演是真正愛聽歌

由最初在旺角街頭演唱，到將於11月在西九戲曲中心舉行演唱會，龍婷表示自己一直不忘唱歌的初心，就算將來繼續拋頭露面做街頭表演，她也絕不介意。

「我喜歡街演，因為當中可吸收很多正能量，以前歌舞團的老闆說，看街演的觀眾才是真正喜歡聽歌的人，所以無論甚麼表演場地，只要能給我唱歌，我便開心。」

操得一口流利廣東話的龍婷，坦言當初全靠來港時經常看電視劇、聽歌學回來，甚至去買餸時來學習粵語。現時坊間有大大小小的歌唱比賽，龍婷以過來人身份，分享她的追夢經驗。「首先自己要真正喜歡這件事，才有堅持下去的動力；另外要有耐性和不怕苦，一起步總會有挫折，好像兩年疫情，不少街演都暫停，我就為自己找其他方向和目標，如到一些老人院演出，總之一有機會便唱，漸漸就會有回報。」

自言視鄭秀文為終身偶像的龍婷這樣說：「她現在50歲，仍然十分有魅力，希望自己也能像她一樣，一直唱下去，無論甚麼年紀都在學習和吸收新音樂。」追夢本應不分年紀，龍婷只不過親身示範給熱愛唱歌表演的朋友們。

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圖片：曾耀輝攝、受訪者提供

作者：陳家昌

責任編輯：黃鑑江

「小龍女」龍婷自言沒有自信，但唱歌卻擴闊了她的人生路。

在旺角西洋菜街表演的日子，龍婷最難忘街坊觀眾的熱情。

2019 年參加央視《星光大道》比賽，一路殺入總決賽。

她深信追夢不分年紀，只要覺得值得，便應堅持下去。

那些年的街頭演唱，如「平民大笪地」的重現，卻衍生好些民生問題。

2020 年她獲邀參與春晚演出，令穿起香檳金色晚裝的她甚感難忘。

談到感情生活，龍婷不願多談，似乎都有她的「偶像包袱」。

11 月將在西九戲曲中心演出，歌手漢洋會擔任嘉賓。

歌手 正能量 旺角 演唱會 中央電視台 戲曲中心 王菲 春晚 鄧麗君

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