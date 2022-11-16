《她說》改編荷里活性侵醜聞 記者調查引爆全球 #MeToo運動

近幾年內，「Me Too」一詞已經成為反抗性騷擾或性侵行為的代名詞，一個網絡上的主題標籤（hashtag），短時間內由美國蔓延至全世界，繼而成為一場全球性的社會運動。而這一切的開端，就是一篇由《紐約時報》記者負責的調查報道。電影《她說》（She Said）中所反映的職場性侵案件，有其重要歷史意義。而撇除以上，記者在事件當中的追查和揭露，才是本片最精采之處。

改編自真實案件的電影向來是觀眾感興趣的類型之一，《她說》挾着近年最引人注目的荷里活性侵案--電影大亨Harvey Weinstein性侵案的來頭，自然引人關注。電影改編自普立茲獎的調查報道兼暢銷小說《She Said：Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement》。故事從記者Jodi Kantor、Megan Twohey及Rebecca Corbett的深入調查出發，揭發出一宗荷里活驚天動地性醜聞事件，結果引爆了#MeToo運動，為美國以至全球社會體制，帶來無窮衝擊。

飾演當中竭力追查真相的兩位記者，分別是兩度角逐奧斯卡影后的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）以及《情人眼裏巴基斯》（The Big Sick）的素兒卡山（Zoe Kazan）。兩人在電影中游說多位受害者、證人打破沉默，為了阻止更多性侵事件發生而挺身而出，最終撰寫出一份驚世調查報告，引證新聞工作者的力量。

追查真相過程緊湊

嘉莉慕萊根從當初一鳴驚人的《少女失樂園》（An Education）、發揮演技的《愛．別讓我走》（Never Let Me Go）至近年大受好評的《超犀女王》（Promising Young Woman），一步步從可愛卻複雜的少女角色發展至實力派。在《她說》中她演的記者Megan，是個曾揭露特朗普性侵的厲害人物，卻無礙對方順利當選成為總統。嘉莉慕萊根演繹心灰意冷加上初為人母的疲累失措，與電影中一眾受害女性的無助、崩潰，同樣令人心碎。

以獲獎調查新聞及反映新聞業界與強權抗衡的改編電影佳作不少，相近性質的有2015年的《焦點追擊》（Spotlight），由記者揭露天主教神父性侵兒童的案件；以及2017年的《戰雲密報》（The Post），講述政府干預新聞自由。《她說》比起這些作品，更進一步展露受害女性的情感，還原事實的同時，將案件以外公眾難以覺察的無力感，以戲劇效果重現。

畢彼特執行監製

電影沒有過分美化追查真相的記者，鏡頭下她們都只是努力生活的小小齒輪，甚至不斷經歷挫敗以至威脅。而如同絕大部分性騷擾及性侵案件，加害人往往擁有權力，甚至得到整個體制的包庇和縱容，以至案件可以橫跨30年，涉案者眾。

《她說》由多位曾獲奧斯卡獎項如《被奪走的12年》（12 Years a Slave）、《月亮喜歡藍》（Moonlight）的製作團隊精英，聯同《騙海豪情》（American Hustle）執行監製畢彼特（Brad Pitt）攜手炮製。值得留意的是，電影中不斷出現桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的名字，甚至安排演員飾演，因她正是其中一位於成名前遭受Weinstein性騷擾的荷里活知名女星，而畢彼特則是桂莉芙那段時期的男友。（上映日期：11月17日）

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌

▲ 《她說》改編自近年極為轟動的荷里活電影大亨Harvey Weinstein性侵案，亦是掀起#Me Too運動的開端。（電影劇照）

▲ 戲中兩位主要女演員飾演《紐約時報》調查記者，還原揭發案件過程。（電影劇照）

▲ 電影不只聚焦記者如何追查真相，同時讓人看到事件如何打擊受害女性。（電影劇照）

▲ 《她說》真實反映了體制如何扮演沉默幫兇，助長職場性騷擾及性侵事件。（電影劇照）

▲ 電影中不乏權威人士意圖鎮壓滅聲的場面，亦有記者無畏懼對抗的大快人心。（電影劇照）

▲ 導演Maria Schrader曾經以迷你劇《離經叛道》（Unorthodox）榮獲艾美獎。（電影劇照）

▲ 獲兩度提名奧斯卡影后的嘉莉慕萊根，飾演其中一位揭露荷里活性侵現象的調查記者。（電影劇照）