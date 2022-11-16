新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園 副刊版 2022/11/16 分享： 分享： 聖誕快到，各個商場也推出各式主題布置，新城市廣場將由即日至2023年1月2日打造草泥馬「癒」悅聖誕，逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場，和大家探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點，當中新城市廣 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 2022/11/12 富麗敦海洋公園酒店水療中心開幕 海景客房歎Spa 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 2022/11/05 美荷樓生活館翻新重開 全新展覽復刻舊香港情懷 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 2022/10/29 可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 2022/10/18 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 2022/10/12 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 商場 遊戲 燈飾 新城市廣場 New Town Plaza 聖誕節