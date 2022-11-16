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新城市廣場草泥馬主題聖誕布置 必影15大打卡位及星光花園

副刊版 2022/11/16

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聖誕快到，各個商場也推出各式主題布置，新城市廣場將由即日至2023年1月2日打造草泥馬「癒」悅聖誕，逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場，和大家探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點，當中新城市廣

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欄名 : 本地遊

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