今時今日如果要sell一樣嘢，要當sell百科全書咁sell，會點？

首先，有幾多人仲想買成套百科全書安放家中？舉《Encyclopedia Britannica》為例，九○年至九六年銷量慘跌六成，最終炒了一千名挨家挨戶的上門推銷員。今時今日，請先在網上睇下人家點睇百科全書：outdated（過時）、obsolete（已被淘汰的）；有大量煩惱網民還問：「如何處置陳年百科全書？」然後有人善意忠告：「直接致電圖書館試下捐出。」依家要sell百科全書，等於叫人喺廿一世紀走去sell walkman、call機或打字機，宇宙最強推銷員都會舉手投降。早在二○一二年，Britannica已經宣布停止銷售有二百四十四年歷史的多卷式百科全書印刷本，改為全online，敲門式推銷員已絕迹。

即使在二○一二年之前，百科全書推銷員也不見得很受歡迎。一九八九年，《美國華盛頓時報》有篇文章，題為《Consummate Consumer》，探討百科全書推銷員用的推銷手法，開頭時就引用了英國電視喜劇片《Monty Python》一場情節——

陌生男子敲門，婦人從屋內探頭叫喊：「你唔係百科全書推銷員啩?!」男子答：「夫人，非也，我只係盜賊而已。」婦人當堂釋出寬慰神情，反映出百科全書推銷員有幾令人煩厭。當年能成功推銷百科全書，其實是靠「介紹朋友有着數」的傳銷手法，今時今日，想再用此古法推銷，唔係唔得，但請先諗如何令人有incentives去sell其他人再講。

推崇古法推銷者，少講廢話，快快列出KPI——例如預計下年用此古法會sell到幾多人？Before及after有幾多%增長？幾快reach到預設嘅下限？有KPI作為成效指標，時辰到，就知有無料到。